Футбол
Защитник «Атлетико» Филипе Луис не станет продлевать соглашение с мадридским клубом, сообщает Marca. Действующий контракт между 33-летним бразильским защитником и испанским клубом рассчитан до лета 2019 года. Таким образом, Луис сможет начать переговоры с другим клубом уже в январе.
Чемпионат10:27
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