Футбол

Защитник «Локомотива» надеется на победу в матче за СуперкубокNews.ru 11:11

Зенит — Локомотив
завтра
в 12:00
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
В преддверии матча за ОЛИМП — Суперкубок России с петербургским «Зенитом» защитник столичного «Локомотива» Ведран Чорлука поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи, открывающей новый российский сезон.
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