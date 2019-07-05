Футбол
Защитник «Локомотива» надеется на победу в матче за СуперкубокNews.ru 11:11
В преддверии матча за ОЛИМП — Суперкубок России с петербургским «Зенитом» защитник столичного «Локомотива» Ведран Чорлука поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи, открывающей новый российский сезон.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:07, Вашингтон
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Петербург выплатит по миллиону семьям погибших подводников
Согласно документу, родственникам погибших моряков выплатят по 1 млн рублей за каждого погибшего.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Посол РФ назвал спекуляцией заявления о «ядерных испытаниях» России
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном утверждения разведки Пентагона о том, что Россия якобы проводит ядерные испытания свыше нулевой мощности.
Обновлено в 21:55
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги»
Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Космос
Создание телескопа «Спектр-М» обойдётся вдвое дороже запланированного
Стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось.
Обновлено в 22:45
Космос
В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра»
Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам.
Обновлено в 05:17
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Политика
Потребность Европы в «Северном потоке – 2» объяснили во Франции
По словам эксперта, «Северный поток — 2» имеет неоспоримые экономические преимущества.
Обновлено в 22:00
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено в 22:46
Шоу-бизнес
Галкин стоит в пять раз дороже Петросяна
Обновлено в 22:44
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал больными сына и пиар-директора
Обновлено в 16:13
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Общество
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
К 2020 году число бюджетных мест уменьшится на 2% по сравнению с уровнем 2019 года, а потом соответственно, этот показатель будет ежегодно опускаться на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тысячи мест.
Обновлено в 20:16
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Компания Kia объявила о начале продаж в России кроссовера Sportage в новом исполнении Luxe+.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Происшествия
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит замгендиректора аэропорта, пишет «Ъ»
Дочернюю компанию "Шереметьево Хэндлинг", отвечающую за работу с багажом, возглавит заместитель генерального директора МАШ по персоналу Александра Яковлева, сообщает газета "Коммерсант".
Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Иванов прокомментировал развод с Лолитой Милявской
На следующий день о предстоящем разводе рассказал и супруг певицы. 44-летний Дмитрий Иванов высказался на эту тему кратко.
Обновлено в 08:26
Политика
США сообщили Китаю о деталях встречи Трампа и Ким Чен Ына на границе двух Корей
Спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Бигэн в ходе телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэем сообщил о деталях встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне.
Обновлено в 21:58
Футбол
«Спартак» согласовал условия контракта с вингером «Вольфсбурга-2» Баду
22-летний футболист согласовал условия контракта со «Спартаком» и в ближайшие дни перейдет в московский клуб, сообщает журналист Василий Конов.
Обновлено в 15:57