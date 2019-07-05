В преддверии матча за ОЛИМП — Суперкубок России с петербургским «Зенитом» защитник столичного «Локомотива» Ведран Чорлука поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи, открывающей новый российский сезон.

Защитник «Локомотива» надеется на победу в матче за Суперкубок

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