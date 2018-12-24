Футбол
Защитник «Локомотива» Ротенберг завершит карьеру
Защитник «Локомотива» Ротенберг завершит карьеруГазета Metro10:47
Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг завершит карьеру футболиста, сообщает портал Sport24. По информации издания, 33-летний игрок в ближайшее время перейдёт на работу в спортивный департамент клуба.
Газета Metro10:47
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно Sport24, зимой в московском «Локомотиве» утвердят переход защитника Бориса Ротенберга на работу в структуру клуба, а именно — в спортивный департамент. Футболист, которому 19 мая исполнится 33 года, завершит карьеру.Sport24.ru06:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире
Вооруженные силы России на 61% оснащены новыми образцами вооружения. Всего военным передали 1500 образцов и около 80 тысяч боевых машин.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Глава мордовской колонии уволен после сообщений о рабском труде женщин
Руководство исправительной колонии №14 в Мордовии отстранено от обязанностей по итогам проверки сообщений о рабском труде осуждённых женщин.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
МИД предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе в ближайшие дни
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшие дни могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Известный ученый Эдуард Дубов насмерть замерз в российской столице
В Москве насмерть замерз известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов.
Обновлено в 09:41
Транспорт
Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости
Главный госавтоинспектор России Михаил Черников призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км / ч.
Обновлено в 06:36
Политика
В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 04:15
Общество
Вдова убитого в Турции посла вступилась за детей брянских чиновников
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо в 2004 году
Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщает Следственный комитет РФ.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Ступени главного храма ВС РФ отольют из трофейной техники вермахта
Ступени Главного храма вооруженных сил России отольют из трофейной техники вермахта.
Обновлено в 10:56
Космос
Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»
Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:36
Политика
Медведев сменил руководителя Росстата
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.
Обновлено в 07:51
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей авто
Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих.
Обновлено в 06:03
Политика
Михаил Дмитриев обозначил три сценария развития России
В докладе «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция», подготовленном группой исследователей во главе с экономистом Михаилом Дмитриевым, эксперты представили «три возможных сценария дальнейшего изменения массового сознания».
Обновлено в 04:20
Происшествия
Число жертв цунами в Индонезии выросло до 229 человек
Число жертв цунами в Индонезии выросло до 229 человек. Более 400 числятся пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Брянский губернатор раскритиковал отправку детей чиновников в Турцию
Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал ситуацию с бесплатной поездкой в Турцию детей представителей местной номенклатуры.
Обновлено в 06:51
Происшествия
На Бурейской ГЭС не зафиксировали падения метеорита в Хабаровском крае
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи
Обновление iOS лишило владельцев смартфонов iPhone всех материков Старого и Нового света мобильной связи.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Нападение на росгвардейцев в Калининградской области попало на видео
Следственный комитет по Калининградской области опубликовал видео нападения пьяных мужчин на росгвардейцев.
Обновлено в 07:39
Экономика
Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ
Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 06:14
Политика
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Обновлено в 03:46
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года
Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.
Обновлено в 08:17
Кино
Актриса Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни
Якутская актриса театра и кино Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни от тяжёлой болезни, информирует kp.ru.
Обновлено в 06:15
Общество
В Петербурге детей судей предложили брать в школу без очереди
Обновлено в 09:10
Политика
В России ужесточили правила хранения оружия
Обновлено в 04:27
Спорт
Губерниев прокомментировал критику вице-президента IBU
Российский спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзу свои критические замечания высказать лично.
Обновлено в 05:23
Экономика
В России сотовые операторы предупредили о повышении цен на связь
Российские сотовые операторы 21 декабря предупредили клиентов о повышении цены на услуги связи в 2019 году из-за повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС), сообщают «Ведомости».
Обновлено в 08:25
Происшествия
Жительница Индии вернулась домой после собственной кремации
Необычная ситуация произошла в индийском городе Патиала, штат Пенджаб, где молодая девушка неожиданно вернулась домой после собственной кремации.
Обновлено в 10:41
Политика
В посольстве РФ в Лондоне сравнили The Times с сайтом «Миротворец»
Публикация в газете The Times данных российских журналистов напоминает скандально известный украинский сайт "Миротворец".
Обновлено в 08:33