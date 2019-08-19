Футбол
Защитник «Локомотива» Лысов пропустит несколько матчей из-за травмыБомбардир.ру 06:31
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Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Обновлено в 01:42
Происшествия
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
В Петербурге был найден мертвым заслуженный артист России и музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 07:55
Экономика
МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха»
Следователи МВД начали проверку в отношении «возможных противоправных действий» бывшего руководства страховой компании «Росгосстрах» (РГС).
Обновлено в 04:44
Происшествия
По факту убийства семьи под Ульяновском возбуждено уголовное дело
СК РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства целой семьи в селе Патрикеево Базарносызганского района.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Здоровье
Свердловчане трудоспособного возраста стали реже умирать от рака
По сравнению с первым полугодием 2018 года количество умерших от рака трудоспособных свердловчан в январе-июне 2019 года сократилось на 1,4%, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Обновлено в 07:29
Политика
Путин встретится с Макроном во Франции по вопросам Украины и Сирии
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина состоится в форте Брегансон в рамках переговоров.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Россельхознадзор задержал более 20 млн насекомых из Великобритании
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, «на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 млн 55 тыс. насекомых, поступившей из Великобритании».
Обновлено в 04:21
Здоровье
Электронные сигареты объявили причиной загадочной болезни легких
В июне группа исследователей под руководством Маттиас Салате из Канзасского университета пришла к выводу, что пар, вырабатываемый электронными сигаретами с никотином, препятствует выводу мокроты из дыхательных путей, что, в свою очередь, может неблагоприятно сказываться на работе легких.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Пьяный российский хоккеист выломал дверь в гостиницу и избил сторожа
Молодой человек не придумал ничего лучше, как выломать дверь, а затем и избить подбежавшего сторожа.
Обновлено в 07:22
Общество
В Южной Корее набирает обороты бойкот японских товаров
Как пишет газета Уолл-Стрит Джорнал, местные жители предлагают альтернативу товарам японского производства, в том числе игрушкам Хеллоу Кити.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Происшествия
СКР смягчил статью фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) завершили следствие в отношении Данилы Беглеца, 12-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:45
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
К сведению, ювелир и новый избранник артистки – экс-супруг актрисы Екатерины Климовой, с которой Бирюкова тесно дружила и общалась.
Обновлено в 07:30
Футбол
Агент Тельо: Кристиан не перейдёт в «Краснодар» этим летом
Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, выразил уверенность, что его клиент не перейдёт в «Краснодар» в нынешнее трансферное окно.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды предлагает повысить уровень обязательной утилизации товаров и упаковки с нынешних 5-35% до 100%.
Обновлено в 07:52
Происшествия
США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Разведка США полагала, что при взрыве на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года сразу погибли или получили смертельные дозы облучения примерно 100 человек.
Обновлено в 05:29
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Авто
Kia объявила прием заказов на дизельный Seltos GT Line
Kia Seltos получит три силовые установки на выбор: 1,5-литровый бензиновый на 115 л.с. и 144 Нм, 1,5-литровый дизельный с отдачей в 115 л.с. мощности и 250 Нм крутящего момента, а также 1,4-литровый турбо-бензиновый (140 л.с. и 242 Нм) агрегаты.
Обновлено в 01:00
Политика
Глава «Ростеха» связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46