Футбол

Защитник «Локомотива» Лысов пропустит несколько матчей из-за травмыБомбардир.ру 06:31

Защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов получил травму бедра.
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Защитник «Локомотива» Лысов пропустит ближайшие матчи из-за травмы

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Лысов выбыл на несколько матчей из-за травмы бедра

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Защитник «Локомотива» Лысов пропустит несколько матчей из-за травмы

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Защитник «Локо» Лысов получил травму бедра и пропустит несколько игр

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Лысов пропустит ближайшие матчи «Локомотива» из-за травмы

РИА Новости05:24
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
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