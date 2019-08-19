Футбол
Защитник «Локомотива» Лысов пропустит ближайшие матчи из-за травмыSport24.ru 05:40
Защитник «Локомотива» Михаил Лысов пропустит несколько матчей своей команды из-за травмы сухожилия одной из мышц бедра, сообщает пресс-служба железнодорожников. Михаил не примет участия и в сборе молодежной сборной России.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:35, Ашберн
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась пробовать украинский каравай
Обновлено в 04:26
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию
Экс-чиновник рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали.
Обновлено в 05:52
Театры
Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль
Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.
Обновлено в 05:38
Политика
Дума в октябре вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов
Депутаты Госдумы всесторонне изучат работу агрегаторов с новостями, обсудят эту тему со СМИ и экспертами, чтобы вернуться к этой теме в октябре.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Космос
Электрокар Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос зимой 2018 года, совершил первый полный оборот вокруг Солнца и направился к Марсу.
Обновлено в 05:30
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Обновлено в 06:09
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.
Обновлено в 05:23
Космос
Новости науки: к Земле приближается опасный астероид
Новости науки \: к Земле приближается опасный астероид Из очередного выпуска программы на радио Sputnik Кыргызстан вы узнаете, насколько опасен для нашей планеты недавно обнаруженный астероид 2019 OU1, как построить телескоп размером с Землю и когда люди начали жить в горах.
Обновлено 16 августа в 07:55
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Саратове столкнулись автобус и пять легковушек
В центре Саратова столкнулись автобус и пять легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Обновлено в 05:07
Космос
Рогозин ответил на шутку о «дырочке» в корабле «Союз»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин «подтвердил» наличие отверстия в космическом корабле «Союз МС», который готовят к старту на космодроме Байконур.
Обновлено в 06:07
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
В Москве обокрали православный храм в Северном Тушино
Обновлено в 02:43
Футбол
«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб
С 2010 года по 2012 год футболист защищал цвета московского «Спартака». Читайте также: Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
Обновлено в 05:12
Политика
Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Политика
Кадыров назвал свой единственный страх
Обновлено вчера в 10:13
Футбол
«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»
Обновлено в 06:02
Происшествия
Албуров: В спецприемниках воруют на питании для заключенных
В спецприемниках воруют на питании для заключенных.
Обновлено в 05:30
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Игры
Minecraft получит официальную поддержку рейтрейсинга на Windows 10
Разработчики Minecraft из студии Mojang на своём официальном сайте объявили, что игра получит официальную поддержку рейтресинга на Windows 10.
Обновлено в 04:22