Футбол

Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 13:50

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов покинет московскую команду этим летом. 32-летний уроженец Узбекистана продолжит карьеру в казанском «Рубине».
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с чего всё началось

«Рубин» интересуется полузащитником Хубуловым

Игрок стал свободным агентом и может достаться казанскому клубу бесплатно. Арсен Хубулов (справа) / фото: БИЗНЕС Online Хубулов в прошлом сезоне чемпионата России провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями.
Спорт БИЗНЕС Online12:35

Подробнее о событии

«Бизнес Online»: «Рубин» близок к подписанию Виталия Денисова и интересуется Хубуловым

Sports.ru14:16

Виталий Денисов перейдет в «Рубин» на правах свободного агента

Sport24.ru13:11

Защитник Денисов перейдет в «Рубин». Игрок проходит медосмотр

Спорт БИЗНЕС Online12:15

СМИ: Виталий Денисов проходит медосмотр в «Рубине»

Советский спорт13:56

Источник: Виталий Денисов станет игроком «Рубина»

Чемпионат13:47

«Рубин» заинтересован в услугах Виталия Денисова

Матч ТВ13:16

«Локомотив» стал моложе, за «Рубин» тревожно. Как проводят лето клубы РПЛ

Спорт день за днем07:24
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
Общество

Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

Обновлено в 14:08
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Общество

Нет договора - нет воды. Жители Вихоревки и новая ресурсоснабжающая организация ищут общий язык

С 1 мая в Вихоревке начала работу новая управляющая компания, которая в том числе является поставщиком воды для летнего водопровода.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Театры

Малый драматический театр — Театр Европы открывает гастроли в Лондоне

С 19 по 29 июня труппа Малого драматического театра — Театра Европы представит 10 спектаклей Льва Додина «Три сестры» на сцене лондонского театра Vaudeville.
Обновлено в 16:54
Авто

BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе

Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
Обновлено в 17:55
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Политика

Эрдоган заявил, что Турция получит С-400 «в скором времени»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «в скором времени» получит российские ЗРК С-400.
Обновлено в 16:42
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»

Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.
Обновлено в 18:13
Экология

Жители Сибая жалуются на хлор в воздухе и запах «как в больнице»

Местные жители в социальных сетях сообщают о неприятном запахе «как в больнице», жалуются на жжение и резь в горле.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Шойгу пообещал российской армии лазерное и гиперзвуковое оружие

Обновлено в 07:55
Происшествия

В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина

Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
Обновлено в 16:18
Экономика

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
Политика

Волкер заявил, что Украина должна начать покупать оружие у США

Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.
Обновлено в 17:11
ЖКХ

Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт

Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Политика

Глава МИД Швейцарии открыл в Москве новое здание посольства страны

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис торжественно открыли новое здание посольства Швейцарии в Москве.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
Обновлено в 17:25
Гаджеты

Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi

Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили новый рейтинг смартфонов, отдав при оценке моделей самый большой вес качеству фотокамеры.
Обновлено в 01:47
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 12:18
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов объяснил, почему они с Ольгой Бузовой не вместе

В конце мая Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова стали героями первого выпуска YouTube-шоу «Есть Вопросы».
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Экономика

Медведев предложил увеличить детские пособия

По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
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Виталий Геннадьевич Денисов
Узбекский футболист
Узбекский и российский футболист, защитник клуба «Локомотив», выступающий на правах аренды за «Крылья Советов» и сборной Узбекистана.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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