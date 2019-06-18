Футбол

Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:50

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов покинет московскую команду этим летом. 32-летний уроженец Узбекистана продолжит карьеру в казанском «Рубине».
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«Рубин» интересуется полузащитником Хубуловым

Игрок стал свободным агентом и может достаться казанскому клубу бесплатно. Арсен Хубулов (справа) / фото: БИЗНЕС Online Хубулов в прошлом сезоне чемпионата России провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями.
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 12:35

Подробнее о событии

Источник: Виталий Денисов станет игроком «Рубина»

Чемпионатвчера в 13:47

Виталий Денисов перейдет в «Рубин» на правах свободного агента

Sport24.ruвчера в 13:11

Защитник Денисов перейдет в «Рубин». Игрок проходит медосмотр

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 12:15

«Бизнес Online»: «Рубин» близок к подписанию Виталия Денисова и интересуется Хубуловым

Sports.ruвчера в 14:16

СМИ: Виталий Денисов проходит медосмотр в «Рубине»

Советский спортвчера в 13:56

«Рубин» заинтересован в услугах Виталия Денисова

Матч ТВвчера в 13:16

«Локомотив» стал моложе, за «Рубин» тревожно. Как проводят лето клубы РПЛ

Спорт день за днемвчера в 07:24
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Политика

Вышинский считает, что его дело позорит Украину

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что его дело позорит страну. Об этом он заявил в интервью агентству Ruptly.
Обновлено в 01:51
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Наука

Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе

Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено в 00:05
Общество

25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты

В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали

Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:27
Политика

Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Суд арестовал 28 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал всех фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие

Китайские СМИ впечатлены возможностями российской противолодочной системы «Пакет»

”Пакет” является первой в мире универсальной противолодочной и антиторпедной системой, оснащение российских кораблей этим комплексом значительно повысит их боевой потенциал.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

В МВД пообещали жестко наказывать за провокации с наркотиками

Дело Голунова дало импульс к обсуждению Первый замглавы МВД России Александр Горовой пообещал, что ведомство будет жестко наказывать полицейских за провокации с наркотиками, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии, стрелявшую из автомата

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Чеченской Республике, мировой суд в Гудермесе постановил оштрафовать на 40 тысяч рублей жительницу Северной Осетии, которая разместила в соцсетях видеоролик, где она стреляет из автомата, одевшись в форму сотрудника полиции.
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Уварова назвала причину развода с режиссером Пикаловым

Обновлено вчера в 06:04
Общество

Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор

Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено вчера в 19:33
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Энергетика

Росстат сообщил о резком скачке цен на бензин

Розничные цены производителей на бензин в мае подскочили на 17,5%, отчитался Росстат.
Обновлено вчера в 13:00
Спорт

Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес

«Ничего лишнего»: Толкалина на «Кинотавре» показала ноги и Bulgari

Ну, а снимок, на котором Любовь запечатлена в блестящем серебристом комбинезоне, низ которого представляли собой совсем короткие шорты, с удовольствием комментировали поклонники, а также звездные коллеги Толкалиной.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Четырех подпольных банкиров задержали в Москве

Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.
Обновлено в 01:29
Транспорт

Менее 5% старых турникетов осталось заменить в московском метро

Московский метрополитен выполнил программу по замене устаревших турникетов более чем на 95%.
Обновлено в 00:02
Общество

Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров

«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Экономика

Медведев предложил увеличить «обидное» пособие на детей

Увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума предлагает российское правительство.
Обновлено в 00:33
Общество

В среду в Рязанской области будет до +29 градусов

Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов; днём +24, +29 градусов.
Обновлено вчера в 07:55
Общество

Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей

Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение

Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Общество

Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей

В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
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Виталий Геннадьевич Денисов
Узбекский футболист
Узбекский и российский футболист, защитник клуба «Локомотив», выступающий на правах аренды за «Крылья Советов» и сборной Узбекистана.
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