Футбол

Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:50

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов покинет московскую команду этим летом. 32-летний уроженец Узбекистана продолжит карьеру в казанском «Рубине».
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