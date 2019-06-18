Футбол
Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 13:50
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов покинет московскую команду этим летом. 32-летний уроженец Узбекистана продолжит карьеру в казанском «Рубине».
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Игрок стал свободным агентом и может достаться казанскому клубу бесплатно. Арсен Хубулов (справа) / фото: БИЗНЕС Online Хубулов в прошлом сезоне чемпионата России провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями.Спорт БИЗНЕС Online12:35
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Происшествия
В Китае пять человек погибли из-за горного обвала
Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 21:44
Экономика
Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)
В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено в 18:17
Авто
Реальные продажи машин в мае упали на 18%
По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью.
Обновлено в 18:22
Общество
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини
Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
Обновлено в 19:32
Общество
Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
Обновлено в 21:47
Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:51
Общество
КС ограничил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) России запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:50
Здоровье
В восстановленной больнице под Дамаском за год врачи провели 7 тыс. операций
Сирийские врачи провели 7 тыс. различных операций в больнице города Катана под Дамаском, восстановленной после завершения боевых действий.
Обновлено в 22:04
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Финансы
Россия уменьшила объем вложений в госдолг США
В апреле 2019 года Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 18:58
Политика
Пушков оценил заявление Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ
Сенатор выразил уверенность, что "туманной формулировкой" канцлер Германии решила "успокоить" украинского лидера Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 18:37
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Политика
Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом
По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено в 20:09
Политика
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Происшествия
В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд
Обновлено в 19:03
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".
Обновлено в 00:50
Гаджеты
Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $30
Если учесть, что цена смартфона составляет $360, то это существенная скидка.
Обновлено в 15:07
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Политика
Трамп заявил о своей жесткости к России
Американский президент Дональд Трамп, объявляя о своем желании баллотироваться на второй срок, вновь заявил о своем жестком отношении к России.
Обновлено в 22:22
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено в 12:57
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Конгресс США потребовал от Трампа объяснений по поводу размещения войск на Ближнем Востоке
Американские сенаторы призвали президента Дональда Трампа объяснить решение об увеличении военного контингента на Ближнем Востоке.
Обновлено в 20:35