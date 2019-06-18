Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 13:50

Игрок стал свободным агентом и может достаться казанскому клубу бесплатно. Арсен Хубулов (справа) / фото: БИЗНЕС Online Хубулов в прошлом сезоне чемпионата России провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями.

с чего всё началось

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов покинет московскую команду этим летом. 32-летний уроженец Узбекистана продолжит карьеру в казанском «Рубине».

Спорт день за днем

Происшествия В Китае пять человек погибли из-за горного обвала Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая.

Экономика Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent) В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.

Авто Реальные продажи машин в мае упали на 18% По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью.

Общество Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Шоу-бизнес Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57 Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.

Общество Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.

Экономика Медведев предложил адресно увеличить детские пособия Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Общество КС ограничил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) России запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщает ТАСС.

Здоровье В восстановленной больнице под Дамаском за год врачи провели 7 тыс. операций Сирийские врачи провели 7 тыс. различных операций в больнице города Катана под Дамаском, восстановленной после завершения боевых действий.

Происшествия Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.

Финансы Россия уменьшила объем вложений в госдолг США В апреле 2019 года Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.

Политика Пушков оценил заявление Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ Сенатор выразил уверенность, что "туманной формулировкой" канцлер Германии решила "успокоить" украинского лидера Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Экономика Кудрин назвал сверхострую проблему России Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Общество Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Музыка Костюм Карди Би треснул во время выступления По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.

Политика Трамп заявил о своей жесткости к России Американский президент Дональд Трамп, объявляя о своем желании баллотироваться на второй срок, вновь заявил о своем жестком отношении к России.

Общество Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье 18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.