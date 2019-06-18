Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 13:50

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов покинет московскую команду этим летом. 32-летний уроженец Узбекистана продолжит карьеру в казанском «Рубине».

Спорт день за днем

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Футбол Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.

Политика В МВД призвали провести ревизию ПДД В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Общество Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку Сотрудники хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде прекратили голодовку, которую объявили из-за невыплаты зарплаты, заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Крыжевский.

Энергетика Правительство объяснило рост цен на бензин Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Общество Умерла старейшая жительница Европы В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Футбол Анюков может быть заявлен за «Зенит» в качестве играющего тренера Защитник Александр Анюков, чей контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2019 года, может быть заявлен в качестве играющего тренера.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Футбол В Кремле высказались об аресте Платини Чемпионат мира 2022 года пройдет в семи городах Катара. Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на арест Платини.

Футбол «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.

Гаджеты Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.

Политика Зеленский не прекращает потешаться над Кремлём Президент украины Владимир Зеленский списал на действия Москвы руины разбомблённого украинской армией Донбасса.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Общество Москва определила сроки перехода на раздельный сбор мусора Датой начала первого этапа перехода к раздельному сбору мусора названо 1 января 2020 года.

Политика Филарет впервые открыто назвал новую церковь Украины неканонической Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру Михаил Денисенко) впервые открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической и не имеет автокефалии.

Происшествия После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Экономика Минтруд назвал регионы с самой высокой пенсией Самые высокие пенсии в России получают на Чукотке, в Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, говорится в докладе по результатам мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, подготовленном министерством труда и соцзащиты.

Музыка У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.

Музыка На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.

Общество Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.