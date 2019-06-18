Футбол
Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 13:50
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов покинет московскую команду этим летом. 32-летний уроженец Узбекистана продолжит карьеру в казанском «Рубине».
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