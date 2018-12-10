Футбол

Защитник «Ливерпуля» сломал ключицу в матче с «Наполи»
Матч ТВ
12:57

Ливерпуль — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Энфилд»
Вирджил ван Дейк
13′
Мохамед Салах
34′
40′
Калиду Кулибали
62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
79′
Мохамед Салах
83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
90′
Эндрю Робертсон
90′+1′
Садио Мане
90′+3′
Защитник получил травму после неудачного падения в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи" (1:0). В нынешнем сезоне Матип провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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