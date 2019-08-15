Футбол
Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»Sportbox.RU 12:15
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Рому». Сообщается, что римский клуб достиг соглашения по условиям личного контракта футболиста. «Рома» хочет арендовать Ловрена с возможностью выкупа за 25 миллионов евро.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
Футбол
Георгий Джикия: «„Спартак“ посвящает победу над „Туном“ Бахыту»
Капитан "Спартака" защитник Георгий Джикия прокомментировал победу над "Туном" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (2:1).
Обновлено в 15:28
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Происшествия
Треть пассажиров «аварийного» А321 отказываются лететь в Симферополь
Треть пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний» отказываются от дальнейшего полета в Симферополь, сообщили 15 августа ТАСС в авиационных службах.
Обновлено в 05:30
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Футбол
Экс-наставник «ПСЖ» стал главным тренером сборной Марокко
Босниец Вахид Халилходжич назначен на пост главного тренера сборной Марокко по футболу, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Жителя Перми приговорили к 16 годам тюрьмы за оскорбление судьи
Суд в Перми приговорил местного жителя к 16 годам и четырем месяцам колонии за оскорбление судьи.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Губернатор Куйвашев: самолет «Уральских авиалиний» садился без шасси
Самолет А-321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья без шасси, заявил 15 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Спорт
Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране
Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
Обновлено в 13:42
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Авто
В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
Обновлено в 09:40
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, сумел отправить из тюрьмы, где он дожидается суда, письмо в Россию.
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи Недвижимость Аллы Борисовны не дает покоя многим.
Обновлено в 03:53
Футбол
Месси не сыграет в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил тренировку команды и не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».
Обновлено в 14:07
Происшествия
Greenpeace отреагировал на выброс радиационного йода в Норвегии
В Greeenpeace отреагировали на новость об обнаружении радиационного йода в норвежском воздухе.
Обновлено в 11:29
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию обвалился
По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок.
Обновлено в 13:08
Политика
«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Здоровье
Молочная продукция 12 брянских предприятий оказалась фальсификатом
В «черный список» молокоперерабатывающих предприятий Брянской области, заменявших молочное сырье растительным компонентом, попали 12 производителей.
Обновлено в 10:58
Футбол
Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
Обновлено в 12:55
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18