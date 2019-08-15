Футбол
Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»Матч ТВ 12:15
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Рому». Сообщается, что римский клуб достиг соглашения по условиям личного контракта футболиста. «Рома» хочет арендовать Ловрена с возможностью выкупа за 25 миллионов евро.
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Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ
Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 21:34
Шоу-бизнес
Мама Тимати: «Смотрю на сына и вижу совершенно незнакомого мужчину»
Иногда смотрю на него и вижу совершенно незнакомого мужчину.
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Я травмирую Порье»
Напомним, что 7 сентября Нурмагомедов проведет бой против Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Обновлено в 22:42
Армия и оружие
За неделю 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ
В Министерстве обороны РФ рассказали о разведывательной активности у воздушных границ России за неделю.
Обновлено в 21:23
Экономика
Власти Аргентины отменят НДС на основные продукты
Президент Аргентины принял беспрецедентное в истории страны решение - отменить НДС на продукты питания.
Обновлено в 19:01
Экономика
Пенсионеры расплачиваются банковской картой от 2 до 10 раз в неделю - исследование
Российские граждане возрастной категории "55+" расплачиваются банковской картой в среднем от двух до десяти раз в неделю, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании банка "Восточный", который входит в пятерку крупнейших игроков карточного рынка в России.
Обновлено в 20:15
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Политика
Минюст США запросил задержание иранского танкера Grace 1, сообщили СМИ
Министерство юстиции США попросило задержать иранский танкер Grace 1 за несколько часов до того, как власти Гибралтара намеревались объявить о его освобождении, сообщает газета Gibraltar Chronicle.
Обновлено в 05:28
Политика
«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле
Появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Московской области.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Общество
В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей
По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.
Обновлено в 15:55
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 21:19
Авто
На прямой сразились два «горячих» спорткара Audi
На ютуб-канале «CarWow» появилось видео драг-гонки двух спорткаров компании Audi: нового родстера Audi TTS и модели R8 V8 2008 года выпуска.
Обновлено в 07:50
Футбол
УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста года
УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 22:11
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Всех членов экипажа самолета Airbus-321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, включили в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 16:01
Теннис
Хачанов проиграл Пую в третьем круге турнира в Цинциннати
Обновлено в 19:34
Армия и оружие
Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области
Самолет ВВС США провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 21:38
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:53
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Кино
Тарантино оценил отсылки к своему творчеству в фильмах Marvel
Обновлено в 15:08
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.
Обновлено в 13:21