Футбол
Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»Матч ТВ вчера в 12:15
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Рому». Сообщается, что римский клуб достиг соглашения по условиям личного контракта футболиста. «Рома» хочет арендовать Ловрена с возможностью выкупа за 25 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.
Обновлено в 01:04
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу
Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:52
Теннис
Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира Роджера Федерера в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Лестера» Кинга
Недавно состав "Лестера" пополнил полузащитник "Сампдории" Деннис Прат.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»
Совет Госдумы обсудит 19 августа проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором «Яндекс».
Обновлено вчера в 12:22
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Здоровье
Крымчанам не хватает донорской крови
Крым остро нуждается в запасах донорской крови. Так, в частности, необходимы плазма, а также форменные элементы разных групп крови.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие
Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы локализован
Ранее сообщалось о пожаре в металлическом ангаре на Талдомской улице. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Обновлено вчера в 13:19
Футбол
«Зенит» может заплатить за Караваева 3 млн евро
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы
В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.
Обновлено в 01:05
Энергетика
Bloomberg: Санкции Трампа подарили России $1 млрд
Санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против Ирана и Венесуэлы, непреднамеренно увеличили спрос на российскую марку сырой нефти, увеличив доход для экспортеров страны, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 01:30
Общество
Виктория Вершинина стала «Мисс Екатеринбург-2019»
Новой «Мисс Екатеринбург» стала Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Происшествия
При наезде такси на остановку в центре Москвы пострадали 3 человека
Видео с места аварии публикует РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Экономика
Производители угля и кокса ищут замену украинскому рынку
Производители угля и кокса ищут замену украинскому рынку Российские экспортеры коксующегося угля и кокса переориентируют поставки с украинского рынка на более доходные.
Обновлено вчера в 18:50
Финансы
Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
Советские системы ПВО замечены на Аляске
Обновлено вчера в 07:19