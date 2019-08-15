Футбол

Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»Матч ТВ 12:15

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Рому». Сообщается, что римский клуб достиг соглашения по условиям личного контракта футболиста. «Рома» хочет арендовать Ловрена с возможностью выкупа за 25 миллионов евро.
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«Рома» договорилась с Ловреном о личном контракте

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Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»

Sportbox.RU12:15

Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»

Матч ТВ12:15
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