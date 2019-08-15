Футбол
Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»Матч ТВ 12:15
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Рому». Сообщается, что римский клуб достиг соглашения по условиям личного контракта футболиста. «Рома» хочет арендовать Ловрена с возможностью выкупа за 25 миллионов евро.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
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Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
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В России предложили ужесточить правила техосмотра
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Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
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Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
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Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга
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Обновлено вчера в 09:26
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
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Обновлено в 15:03
Экономика
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков
Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
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Как сообщало EADaily, премьер-министр Пакистана Имран Хан ранее в самых резких тонах отозвался о нынешней политике Индии в Кашмире, «направленной против мусульман», назвав её целью «этнические чистки» в спорном регионе.
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Политика
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Министр внутренних дел Израиля Арье Дери сегодня, 15 августа, принял решение закрыть въезд в страну для членов Конгресса США от Демократической партии Рашиды Тлаиб и Ильхан Омар.
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Армия и оружие
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Ракета Vulcan (с двумя американскими однокамерными двигателями BE-4 на первой ступени) должна заменить носитель Atlas 5 (с одним РД-180 российского производства).
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