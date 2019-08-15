Футбол
Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»Матч ТВ вчера в 12:15
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Рому». Сообщается, что римский клуб достиг соглашения по условиям личного контракта футболиста. «Рома» хочет арендовать Ловрена с возможностью выкупа за 25 миллионов евро.
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Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Московской области
Появилось видео с места аварийной посадки пассажирского лайнера Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» в Подмосковье.
Обновлено вчера в 00:15
Финансы
Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний», посадившие самолет в кукурузном поле, вернулись в Екатеринбург
Пилоты «Уральских авиалиний», которым удалось аварийно посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье, вернулись в Екатеринбург.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Спартак — Тун 2:1
В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».
Обновлено 14 августа в 21:34
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено вчера в 00:03
Гаджеты
Дело фокуса: камера слежения становится модным аксессуаром
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Авто
В течение какого времени действует договор купли-продажи?
Как и говорилось выше, у договора купли-продажи нет срока действия и срока годности, он бессрочный.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
ВЦИОМ: Россияне выплачивают кредиты без трудностей
На ежемесячную выплату по кредитам у 31 процента россиян уходят от 10 до 20 процентов семейного дохода, 16 процентов опрошенных выделяют на погашение своих кредитных долгов от 21 до 30 процентов бюджета.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Трамп заявил, что американские тарифы на товары из КНР эффективны
Президент США Дональд Трамп заявил, что вводимые на импортируемые из Китая товары пошлины дают эффект.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Заблудившегося в омской тайге мальчика переведут из реанимации
Трехлетнего мальчика, найденного в четверг после двух дней поисков в тайге Омской области, переводят в детское отделение из реанимации.
Обновлено в 00:23
Общество
Тайфун «Кроса» вызвал паводок в Приморье
Дожди в Приморье, вызванные тайфуном "Кроса", спровоцировали формирование паводка в западной и южной частях региона.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Китайцы обозлились на Huawei за «удар в спину»
В Китае посчитали такое поведение «ударом в спину».
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Зарубежные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами из США
Обновлено в 00:27
Общество
Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет
По данным Росстата, с 1980 года по 2018 год жители России стали меньше есть картофеля и хлеба и вместе с тем увеличили количество овощей и фруктов в рационе.
Обновлено в 00:12
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 07:57
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана
Обновлено вчера в 21:45
Путешествия
В Турции хотят отменить систему «все включено»
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
В России ответили на обвинения США в «краже гиперзвука»
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который выразил мнение, что новейшие российские гиперзвуковые летательные аппараты состоят из «украденных» американских технологий.
Обновлено вчера в 11:29
Космос
Роскосмос собирается обеспечить лазерную связь с МКС
Роскосмос собирается в 2021 году провести эксперимент по созданию высокоскоростной линии лазерной связи между МКС и Землей, сообщили в госкорпорации.
Обновлено 14 августа в 21:10
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 12:10