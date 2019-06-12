Футбол
Защитник «Ливерпуля» Робертсон получил травму в сборной ШотландииРИА Новости 01:41
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
|32′
Стюарт Армстронг
Райан Фрейзер
Кевин де Брюйне
|34′
Ромелу Лукаку
|45′+1′
|52′
Скотт Мактомини
Ромелу Лукаку
|57′
|67′
Джонни Расселл
Джеймс Форрест
Юри Тилеманс
Дрис Мертенс
|78′
Венсан Компани
Томас Вермален
|90′
Торган Азар
Янник Феррейра-Карраско
|90′
Кевин де Брюйне
|90′+2′
|65%
|Владение мячом
|35%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|11
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|9
|1
|Офсайды
|–
|14
|Угловые
|–
|9
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
15
Мёнье
6
Витцель
14
Мертенс
11
Карраско
7
де Брюйне
9
Лукаку
2 ×
10
Азар
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Маккенна
23
Taylor
7
Форрест
16
Мактомини
6
Маклин
10
Макгрегор
22
Бёрк
11
Фрейзер
Шотландия
Расстановка 4‑4‑2
Футболист "Ливерпуля" Энди Робертсон получил травму в расположении сборной Шотландии и может пропустить из-за нее начало нового сезона, сообщает Sky Sports. Как отмечает источник, у защитника было выявлено повреждение подколенного сухожилия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Шоу-бизнес
Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом
Обновлено в 01:47
Политика
Медведев поздравил граждан с Днём России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев написал лаконичное поздравление с Днём России. «С Днём России!» — написал Медведев в Twitter.
Обновлено в 02:33
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
«Яндекс.Такси» перевернулось после ДТП на Витебском проспекте
Утром 12 июня у дома №47 на Витебском проспекте водитель, управляя машиной Volkswagen Polo «Яндекс.Такси» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего опрокинулся, сообщили 78.ru в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Авто
Новый Mercedes-AMG One оценен в 4 млн долларов
Немецкая компания планирует выпустить всего 275 экземпляров Mercedes-AMG One.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи
В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом общее число погибших возросло до семи.
Обновлено в 03:32
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Культура
Скончался участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено вчера в 05:24
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Обновлено вчера в 20:39
Гаджеты
Huawei может перейти на российскую ОС «Аврора»
В СМИ появилась информация о том, что Huawei рассматривает возможность установки российской операционной системы «Аврора» на свои смартфоны.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Боец из Чечни арестован в Польше
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Наука
Раскрыта тайна «полыньи» в ледниках Антарктиды
Южный полюс таит в себе много загадок, и одна из них связана с морем Уэдделла (окраинное море у берегов Западной Антарктиды).
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Премьер Японии впервые за 40 лет отправляется с визитом в Иран
В качестве посредника Во время визита в Японию в прошлом месяце Трамп заявил, что с интересом относится к намерению премьера Абэ сыграть роль посредника между Соединенными Штатами и Ираном.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Космос
Новое открытие ученых сужает поиск обитаемых экзопланет во Вселенной
Обновлено вчера в 18:01
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Неизвестные убили журналистку в Мексике
В штате Табаско на юго-востоке Мексики была убита журналистка Норма Сарабия. Преступление было совершено вечером 11 июня рядом с её домом.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»
СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено вчера в 11:24
Авто
В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
Начиная с сегодняшнего дня российские дилеры LADA начинают продажи нового внедорожного универсала Granta Cross.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп хочет встретиться с Путиным на G20
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграму по случаю Дня России.
Обновлено в 03:24
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала действия сына Бари Алибасова
Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала сына продюсера Бари Алибасова, который в минувший вторник, 11 июня, продемонстрировал в социальной сети снимок с вышедшим из медикаментозного сна отцом.
Обновлено в 02:51