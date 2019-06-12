Футбол

Защитник «Ливерпуля» Робертсон получил травму в сборной ШотландииProstoProSport 05:26

Бельгия — Шотландия
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
32′
Стюарт Армстронг
Райан Фрейзер
Кевин де Брюйне
34′
Ромелу Лукаку
45′+1′
52′
Скотт Мактомини
Ромелу Лукаку
57′
67′
Джонни Расселл
Джеймс Форрест
Юри Тилеманс
Дрис Мертенс
78′
Венсан Компани
Томас Вермален
90′
Торган Азар
Янник Феррейра-Карраско
90′
Кевин де Брюйне
90′+2′
Как сообщает Liverpool Echo, капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон пропустил матч с командой Бельгии (0:3) в рамках квалификации Евро-2020 из-за травмы. Согласно источнику, защитник «Ливерпуля» получил повреждение задней поверхности бедра.
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