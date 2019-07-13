Футбол
Защитник «Ливерпуля» Робертсон перенес операцию на рукеSport24.ru 07:39
Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон перенес небольшую хирургическую операцию на руке, сообщает Sky Sports. Операция потребовалась 25-летнему футболисту после того, как он занес в руку инфекцию.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
Единоборства
Девушку-бойца UFC трясло от истощения на церемонии взвешивания
Боец ММА, четвёртый номер легчайшего женского веса Аспин Лэдд с большим трудом смогла пройти процедуру взвешивания в преддверии турнира UFC on ESPN+ 13.
Обновлено в 08:31
Общество
Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие
Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Политика
Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ
Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Хоккей
Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей
Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.
Обновлено в 06:50
Спорт
Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира
На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванчжу завершился первый вид программы в состязаниях по синхронному плаванию.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Обновлено 11 июля в 11:52
Происшествия
СБУ расследует обстрел телеканала «112 Украина»
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По факту обстрела телеканала «112 Украина» начато уголовное производство.
Обновлено в 07:29
Культура
Евгения Медведева показала фрагмент новой произвольной программы
С новой произвольной программой Евгения Медведева выступит в сезоне 2019/20.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Жители Европы стали чаще заражаться сифилисом
В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом.
Обновлено в 00:20
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Москвичка заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму
Жительница Москвы заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму, - пишет издание Baza.
Обновлено в 05:31
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков
Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Футбол
Эрнани поблагодарил «Зенит» за время в команде
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что солисту коллектива Юрию Шатунову предстоит еще одна операция.
Обновлено вчера в 06:00
Игры
В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache
Обновлено в 03:25
Транспорт
По трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам из-за жары
Из-за сильной жары по трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам.
Обновлено в 05:57
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Футбол
Анюков перешел в «Крылья Советов», возобновив карьеру игрока
Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Анюков возобновил свою карьеру игрока и перешел в самарскую команду «Крылья Советов», сообщает 13 июля пресс-служба санкт-петербургской команды.
Обновлено в 05:15
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25