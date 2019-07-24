Футбол

Защитник «Ливерпуля» Клайн получил тяжелую травму и выбыл на полгодаProstoProSport вчера в 13:04

Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль» лишился защитника Нэтэниэла Клайна. Он порвал связку колена и потратит полгода на восстановление. Согласно источнику, англичанин получил повреждение в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией».
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Защитник «Ливерпуля» Клайн выбыл на полгода

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СМИ: Защитник «Ливерпуля» получил травму и выбыл на полгода

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Натаниэль Клайн
Британский футболист
Английский футболист гренадского происхождения, правый крайний защитник клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Англии. Воспитанник клуба «Кристал Пэлас». В настоящее время выступает за «Борнмут» на правах аренды.
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