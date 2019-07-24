Футбол
Защитник «Ливерпуля» Клайн получил тяжелую травму и выбыл на полгодаProstoProSport вчера в 13:04
Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль» лишился защитника Нэтэниэла Клайна. Он порвал связку колена и потратит полгода на восстановление. Согласно источнику, англичанин получил повреждение в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией».
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Клайн пропустит шесть месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки
ProstoProSportвчера в 23:45
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Число медкабинетов для пожилых пациентов на Кубани выросло вдвое
В Краснодарском крае сегодня оказывают медицинскую помощь пожилым пациентам 45 гериатрических кабинетов Число медкабинетов для пожилых пациентов на Кубани за полгода выросло почти вдвое, сегодня медицинскую помощь в регионе оказывают 45 гериатрических кабинетов, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.
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Общество
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Служащие Росгвардии не имеют право пользоваться смартфонами с выходом в интернет, находясь на службе.
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Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
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