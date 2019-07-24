Футбол

Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму крестообразной связкиБомбардир.ру 13:33

Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн получил травму в товарищеском матче против «Боруссии» Д (2:3). Игра прошла в пятницу. Сегодня «Ливерпуль» опубликовал итоги медобследования футболиста. У него диагностировали травму передней крестообразной связки.
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Защитник «Ливерпуля» Клайн выбыл на полгода

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Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму передней крестообразной связки

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Натаниэл Клайн получил травму передней крестообразной связки

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Клайн травмировал крестообразную связку

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СМИ: Защитник «Ливерпуля» получил травму и выбыл на полгода

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Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму передней крестообразной связки

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