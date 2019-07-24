Футбол
Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму крестообразной связкиБомбардир.ру 13:33
Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн получил травму в товарищеском матче против «Боруссии» Д (2:3). Игра прошла в пятницу. Сегодня «Ливерпуль» опубликовал итоги медобследования футболиста. У него диагностировали травму передней крестообразной связки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Политика
Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс
В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.
Обновлено в 04:40
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Политика
Борис Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС 31 октября
Ранее Джонсон заявлял, что согласованная Терезой Мэй сделка с Брюсселем мертва.
Обновлено в 11:58
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено в 12:37
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Российский актер Дмитрий Певцов поздравил в Инстаграме свою супругу Ольгу Дроздову с Днем Ангела и написал, что скоро она сменит фамилию.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Авто
Глава Фиата поделился данными о новом электрокаре 500e
Стоило менеджерам FCA объявить об инвестициях во второе поколение Фиата 500e, как на дорогах появились замаскированные хэтчбеки.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Пожилых волгоградцев доставят на диспансеризацию с комфортом
В общей сложности около 12 тысяч человек доставят до конца года на диспансеризацию.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В России впервые возбудили уголовное дело из-за массовой гибели пчел
Уголовное дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в Орловской области, рассказали в СУ СК по региону, ранее о делах, связанных с гибелью пчел в регионах России, не сообщалось, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 14:52
Футбол
Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»
На сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьем по силе дивизиона чемпионата России, обнаружена страница клуба «Газмяс».
Обновлено в 14:25
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Здоровье
На Кубани через два года откроется вторая краевая ветлаборатория
Выделили 30 млн на строительство лаборатории в Новороссийске. Сейчас учреждение передано из федеральной собственности в краевую.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве превысило 90
Число пострадавших от некачественной еды из вендинговых автоматов Healthy Food превысило 90.
Обновлено в 13:37
Общество
Эксперт WWF рассказал об опасности смога от пожаров в Сибири
Эксперт WWF Алексей Кокорин рассказал, как влияют лесные пожары и смог от них на климат, и почему гораздо важнее ущерб, нанесенный экосистеме.
Обновлено в 07:00
Политика
В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ
Ранее во вторник российские самолеты в нарушении воздушного пространства обвинила Южная Корея.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Обновлено в 07:25
Экология
Екатеринбург окутала зловонная дымка
Обновлено в 03:32
Футбол
Трансфер Кабелла в «Краснодар» завершён
Обновлено в 06:31
Политика
Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа
Что Мюллер рассказал конгрессу Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента.
Обновлено в 14:36
Политика
Путин посетит Дом русского зарубежья имени Солженицына
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Взрывчатка оказалась «шоколадом»
Другая экспертиза установила, что биологические следы на липких лентах разных типов, использованных при изготовлении взрывного устройства в квартире на Товарищеском проспекте, принадлежали Дилмураду Муидинову и Азамжону Махмудову.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска
В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Общество
МВД назвало численность митинга оппозиции в Петербурге
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли в Керчи
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи. Об этом в Instagram сообщила вдова журналиста.
Обновлено в 07:32