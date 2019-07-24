Футбол
Защитник «Ливерпуля» Клайн получил тяжелую травму и выбыл на полгодаProstoProSport 13:04
Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль» лишился защитника Нэтэниэла Клайна. Он порвал связку колена и потратит полгода на восстановление. Согласно источнику, англичанин получил повреждение в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией».
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
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