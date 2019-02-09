Защитник «Леванте» Тоньо арестован по подозрению в вымогательствеЧемпионат 04:48

Защитник «Леванте» Тоньо Гарсия арестован по подозрению в вымогательстве и угрозах, сообщает Goal.com. По информации источника, 29-летний испанский футболист был взят под стражу вместе с шестью другими фигурантами дела.

Защитник «Леванте» Тоньо арестован по подозрению в вымогательстве

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