Защитник «Милана» и сборной Уругвая Диего Лаксальт может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Сalciomercato. По информации издания, агенты Лаксальта предложили игрока «Зениту».

Защитник Лаксальт может перейти из «Милана» в «Зенит»

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