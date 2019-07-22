Футбол
Защитник Лаксальт может перейти из «Милана» в «Зенит»REGNUM 01:07
Защитник «Милана» и сборной Уругвая Диего Лаксальт может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Сalciomercato. По информации издания, агенты Лаксальта предложили игрока «Зениту».
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