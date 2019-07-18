Рохель перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Насьоналя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 19 играх. На его счету 1 результативная передача.

с чего всё началось

По информации L’Équipe, сделка будет завершена завтра, а сумма трансфера составит € 2,5 млн.

Защитник «Крыльев Советов» перейдёт в «Тулузу» за 2,5 млн евро

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