Футбол

Защитник «Крыльев Советов» перейдёт в «Тулузу» за 2,5 млн евроSoccer.ru вчера в 18:10

По информации L’Équipe, сделка будет завершена завтра, а сумма трансфера составит € 2,5 млн.
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с чего всё началось

Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 года

Рохель перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Насьоналя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 19 играх. На его счету 1 результативная передача.
Чемпионатвчера в 18:04

Подробнее о событии

«Тулуза» интересуется защитником «Крыльев Советов» Рохелем. Французы готовы заплатить 2,5 млн евро

Sport24.ruвчера в 18:20

Источник: Защитник «Крыльев» Рохель перейдет в «Тулузу»

Спорт-Экспрессвчера в 17:50

«Тулуза» близка к подписанию защитника «Крыльев Советов»

Советский спортвчера в 18:10

СМИ: «Тулуза» намерена приобрести защитника клуба «Крылья Советов» Рохеля

Sportbox.RUвчера в 18:10

СМИ: «Тулуза» намерена приобрести защитника клуба «Крылья Советов» Рохеля

Матч ТВвчера в 18:10

Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евро

Sports.ruвчера в 21:18

Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 года

Чемпионатвчера в 18:04
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Экономика

Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла

В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Кино

Актера Валерия Афанасьева экстренно госпитализировали в Москве

Обновлено в 04:21
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Общество

Омск попал в топ-10 рейтинга городов с грязным воздухом

Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие

Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу

«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Политика

В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Технологии

Ontology и NEO объявили о партнерстве. Оба токена подорожали

18 июля проекты Ontology и NEO объявили о заключении партнерства с целью создания открытой кроссчейн-платформы и основы для интернета следующего поколения.
Обновлено в 05:02
Политика

Министр предложил Зеленскому демилитаризовать крейсер «Украина»

Министр обороны Украины Степан Полторак обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой демилитаризовать ракетный крейсер «Украина».
Обновлено вчера в 20:04
Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

США могут направить на базу в Саудовской Аравии 500 военнослужащих

Обновлено вчера в 22:35
Футбол

«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за нападающего «Интера»

Как сообщает Corriere dello Sport, форвард миланского «Интера» Джордже Пушкаш может перебраться в чемпионат России.
Обновлено в 03:20
Гаджеты

Пользователи iPhone всё чаще переходят на Android

В целом, исследование BankMyCell показало, что 18% владельцев iPhone поменяли его на смартфон от Samsung.
Обновлено в 04:22
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Технологии

Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета

Обновлено в 04:42
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие

Эксперт объяснил, как западные следователи подставили Украину в деле МН17

Обновлено в 02:05
Происшествия

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Кино

Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»

Отмечается, что актер хочет получить роль отца Ариэль морского царя Тритона. Неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.
Обновлено в 00:32
Политика

Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве

Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за лекарство от судорог для сына

Женщина заказала за рубежом незарегистрированный в России препарат Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава 17 июля в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщила о задержании москвички Елены Боголюбовой, которая заказала через интернет за рубежом лекарство от судорог для сына по совету врача.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
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