Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евроSports.ru вчера в 21:18
Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ. «Тулуза» рассматривает Рохеля как замену ушедшему в «Селтик» Кристоферу Жюльену.
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Рохель перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Насьоналя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 19 играх. На его счету 1 результативная передача.Чемпионатвчера в 18:04
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Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
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Обновлено вчера в 02:38
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В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
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Обновлено вчера в 17:18
Футбол
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Обновлено вчера в 15:55
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Открыты два новых состояния прелестного бариона
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