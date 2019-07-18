Футбол

Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евроSports.ru 21:18

2 фото
Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ. «Тулуза» рассматривает Рохеля как замену ушедшему в «Селтик» Кристоферу Жюльену.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Тулуза» интересуется защитником «Крыльев Советов» Рохелем. Французы готовы заплатить 2,5 млн евро

Sport24.ru18:20

Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евро

Sports.ru21:18

Источник: Защитник «Крыльев» Рохель перейдет в «Тулузу»

Спорт-Экспресс17:50

СМИ: «Тулуза» намерена приобрести защитника клуба «Крылья Советов» Рохеля

Матч ТВ18:10

СМИ: «Тулуза» намерена приобрести защитника клуба «Крылья Советов» Рохеля

Sportbox.RU18:10

«Тулуза» близка к подписанию защитника «Крыльев Советов»

Советский спорт18:10

Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 года

Чемпионат18:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:39, Вашингтон
Экономика

ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний

В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
Обновлено в 18:58
Спорт

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые станет мамой

Чемпионка призналась в готовности стать мамой, но череда проектов не давала звезде запланировать декрет.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

«Слабые места» ЗРК С-400 оказались его преимуществами

Обновлено в 19:22
Политика

Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Общество

Хоккеист выполнил челлендж, открыв бутылку шайбой

Юный хоккеист из США смог открыть бутылку с водой, выбив из-под неё шайбу.
Обновлено в 18:35
Политика

В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе

В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Футбол

Медведев рассказал, что Анюков выступает за «Крылья» в аренде

«Первый матч показал, что он ещё полон сил, Александр внёс серьёзный вклад в победу над ЦСКА», — рассказал Медведев, отметив, что у Анюкова есть два контракта с «Зенитом» — соглашение игрока и тренера.
Обновлено в 12:28
Экономика

МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество

Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 10:58
Авто

АвтоВАЗ начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»

Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено в 21:00
Футбол

Отец Неймара встретится с «Ювентусом»

Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.
Обновлено в 17:20
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Пентагон отправляет на границу с Мексикой дополнительные войска

В Пентагоне решили удовлетворить заявку и отправить на границу с Мексикой и 1 тысячу бойцов Национальной гвардии и дополнительно 1,1 тыс. военных.
Обновлено в 16:57
Космос

Ученые сообщили о развитии науки об околоземных астероидах

Ученые WSU улучшили программное обеспечение, используемое для отслеживания тысяч околоземных астероидов и комет.
Обновлено в 08:58
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено в 12:28
Политика

Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.
Обновлено в 19:37
Футбол

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России

Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
Обновлено в 10:49
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Кино

Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3»

Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Екатерина Шпица и другие популярные российские артисты озвучат героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3", сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".
Обновлено в 08:04
Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Технологии

В России участились кибератаки на медицинские учреждения

В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено в 18:32
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Столтенберг ответил на вопрос о возможности исключения Турции из НАТО

«Турция является важным членом НАТО, и никто из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга», — сказал Столтенберг, комментируя ситуацию с закупкой Анкарой российских С-400.
Обновлено в 20:48
Здоровье

Названы продукты, которые нужны щитовидной железе для ее здоровья

Щитовидная железа расположена у основания шеи.
Обновлено в 11:28
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Политика

Мэй поспорила с Путиным в финальной речи

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Число отравившихся в детском лагере под Евпаторией растет

Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
ещё по теме
Агустин Рохель
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, защитник российского клуба «Крылья Советов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное