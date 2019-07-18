Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евроSports.ru вчера в 21:18
Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ. «Тулуза» рассматривает Рохеля как замену ушедшему в «Селтик» Кристоферу Жюльену.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:43, Вашингтон
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