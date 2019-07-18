Рохель перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Насьоналя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 19 играх. На его счету 1 результативная передача.

с чего всё началось

Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ. «Тулуза» рассматривает Рохеля как замену ушедшему в «Селтик» Кристоферу Жюльену.

Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евро

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