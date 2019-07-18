Рохель перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Насьоналя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 19 играх. На его счету 1 результативная передача.

с чего всё началось

Ранее появлялась информация о том. что сумма трансфера составит 2,5 млн. евро. Напомним, в минувшем сезоне Рохель за "Крылья Советов" сыграл в 19 матчах, на его счету 1 результативная передача.

Политика В Кремле будут рады пирогу турецкого кондитера, заявил Песков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера, но не знают ничего про его возможную отправку в Москву.

Транспорт На Крымском мосту закончили укладку рельсов Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.

Политика Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.

Футбол Штурм Зоны 51: Ибрагимович рассказал, чего там точно не найдут На что футболист ответил, что точно не он сам. "Очевидно, что в Зоне 51 нет другого Златана, потому что он здесь", - пошутил форвард.

Политика В Киеве заявили о готовности к обмену пленными по формуле «208 на 69» Киев готов к проведению обмена пленными в Донбассе по формуле "208 на 69" в кратчайшие сроки, заявил представитель властей Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный.

Происшествия Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Палата представителей США проголосует по вопросу импичмента Трампа Палата представителей Соединенных Штатов проведет голосование по вопросу импичмента президента страны Дональда Трампа.

Общество Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Политика Путин подписал закон о принудительных работах вне колоний Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий использование труда осужденных к принудительным работам вне колоний-поселений.

Хоккей Фазлеев покинет «Ак Барс» и перейдет в «Нефтехимик» Нападающий «Ак Барса» Радель Фазлеев сменит клубную прописку. Форвард продолжит карьеру в «Нефтехимике». Об этом сообщает «Бизнес Online».

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Политика Госдума приняла законы о шпионских устройствах Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Политика Путин упростил украинцам получение российского паспорта Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.

Политика ЕС требует от России признания в атаке на Boeing MH17 Европейский союз призвал Россию признать себя виновной в атаке на Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом.

Политика Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.

Политика Депутаты предложили ограничить выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ В Госдуме рассмотрят инициативу об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Политика ЕСПЧ признал необоснованными жалобы о смене владельца «Рустави 2» Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Кибару Халваши, стороннику правящих властей.

Финансы Нацбанк Украины снизил учётную ставку Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17,5 до 17%. Как сообщает Liga.net, об этом на брифинге объявил глава НБУ Яков Смолий.