Футбол

Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 годаЧемпионат 18:04

Рохель перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Насьоналя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 19 играх.
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«Тулуза» интересуется защитником «Крыльев Советов» Рохелем. Французы готовы заплатить 2,5 млн евро

Sport24.ru18:20

СМИ: «Тулуза» намерена приобрести защитника клуба «Крылья Советов» Рохеля

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Источник: Защитник «Крыльев» Рохель перейдет в «Тулузу»

Спорт-Экспресс17:50

Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 года

Чемпионат18:04
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:34, Вашингтон
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