Футбол
Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 годаЧемпионат 18:04
Рохель перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Насьоналя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 19 играх.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:34, Вашингтон
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 12:26
Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла
Законопроект об отмене льгот для пальмового масла намерены внести в Госдуму завтра, 18 июля.
Обновлено в 15:21
Технологии
Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета
Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали возможность исключения Турции из НАТО
Заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал ситуацию вокруг США и Турции на фоне закупки Анкарой российских С-400, отметив, что вопрос об исключении страны из НАТО должен решать сам альянс.
Обновлено в 16:14
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Экономика
Коррекция накрыла рынки
Сегодня практически все мировые рынки (Нидерланды, Австралия, Индия и Швейцария не в счет) испытали падение в той или иной степени.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Китайский клон iPhone XI показали на фото
Обновлено в 03:36
Происшествия
МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле
МИД Турции ранее подтвердил гибель сотрудника генерального консульства в Ираке во время нападения в Эрбиле.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе
Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 12:06
Гаджеты
Представлен «неубиваемый» смартфон Doogee S90 Pro
Обновлено в 07:59
Экономика
Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
Сбербанк в конце мая получил право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, через который структуры Мазурова владели 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Интернет
Microsoft и AT&T договорились о многолетнем сотрудничестве
Корпорация Microsoft и телекоммуникационная компания AT&T договорились о многолетнем партнерстве, по которому AT&T получит право использовать облачный сервис Microsoft Azure, пакет сервисов Microsoft Office 365.
Обновлено в 15:01
Музыка
Теодор Курентзис выступит на сцене Мариинского театра
На сцене Мариинского театра в октябре выступит Теодор Курентзис и творческий коллектив MusicAeterna.
Обновлено в 13:03
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Музыка
В клипе Бейонсе на саундтрек к фильму «Король Лев» снялась ее дочь
В Сети появился видеоклип на песню Spirit американской певицы Beyonce. Сингл входит в саундтрек нового «Короля льва».
Обновлено в 07:38
Политика
В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы
Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 08:31
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено в 13:16
Общество
В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки
В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 03:00
Экономика
Fitch повысило рейтинг Global Ports
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Global Ports в иностранной и местной валютах до уровня "BB+" с "BB", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренером
«Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера.
Обновлено в 05:22
Политика
ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17
Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56