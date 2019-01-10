Защитник "Краснодара-2" Алексей Татаев оставшуюся часть сезона на правах аренды проведет в чешском клубе "Млада Болеслав", сообщает "Советский спорт". Соглашения между командами были заключены до декабря 2019 года.

Технологии Технологии Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая была внесена в реестр Роскомандзора.

Происшествия Происшествия В Москве затопило Тушинский тоннель Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, тоннель затопило после провала грунта в одном из шлюзов канала имени Москвы.

Политика Политика В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора В британской телерадиовещательной организации Би-би-си прокомментировали заявление Роскомнадзора об обнаружении материалов, транслирующих «идеологические установки» международных террористических организаций.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Политика Политика Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Политика Политика Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе

Политика Политика СМИ узнали о контактах водителя убитых в ЦАР журналистов с жандармом Жандарм Центральноафриканской республики (ЦАР) Эммануэль Котофио поддерживал телефонную связь с водителем убитых в этой стране журналистов из России — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Космос Космос Ученые нашли источник сигналов из космоса

Политика Политика Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.

Происшествия Происшествия Павленский посвятил процесс о поджоге банка в Париже маркизу де Саду

Хоккей Хоккей «Коламбус» отстранил Бобровского на один матч Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".

Гаджеты Гаджеты Samsung официально огласила дату презентации Galaxy S10

Происшествия Происшествия В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Политика Политика Посла Японии вызвали в МИД России из-за заявлений Токио о Курилах Посла Японии Тоёхису Кодзуки пригласили на Смоленскую площадь в связи с «высказываниями японского руководства по проблематике мирного договора с Россией».

Политика Политика Лукашенко пригрозил России утратой союзника Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.

Политика Политика Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.

Общество Общество Роспотребнадзор составит список разрешенных в школе продуктов из дома Роспотребнадзор предложил запретить использовать при организации питания детей принесенные из дома продукты, говорится в проекте санитарно-эпидемиологических требований, опубликованном на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Авто Авто Ford может закрыть заводы в России Угроза висит и над российскими заводами Ford, которые тоже могут попасть под сокращения.

Хоккей Хоккей СКА разгромил «Локомотив» в матче КХЛ Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение ярославскому "Локомотиву", сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Армия и оружие Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".

Армия и оружие Армия и оружие Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря.

Экономика Экономика Инфляция в России превысила целевой уровень ЦБ В 2018 году бензин подорожал на 9,6%, а инфляция составила 4,3%. Оба показателя почти вдвое выше, чем год назад.

Происшествия Происшествия В Италии за незаконную перевозку иммигрантов задержаны двое россиян Сотрудники полиции Италии задержали двух граждан РФ, которые могут быть причастны к незаконной транспортировке нелегальных иммигрантов, передают в четверг итальянские СМИ.

Экономика Экономика Инфляция по итогам 2018 года составила 4,3% Инфляция по итогам 2018 года составила 4,3%. Об этом в четверг сообщил Росстат. Ведомство представило данные за декабрь прошлого года.

Политика Политика NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой.

Происшествия Происшествия В Петербурге мужчины подрались в кафе из-за замечания о модной сумке

Политика Политика Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.

Политика Политика Лукашенко высказался об объединении России и Белоруссии Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по социально-экономическому развитию республики на 2019 год высказался по вопросу возможного объединения России и Белоруссии в единое государство.

Общество Общество Самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о разводе Самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккензи Безос после 25 лет брака.