Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»Советский спорт вчера в 14:22

Защитник Краснодара Евгений Назаров продолжит карьеру в Теплице. Как сообщает официальный сайт чешского клуба, 22-летний игрок проведет сезон в аренде с правом последующего выкупа. Официально переход состоится после прохождения медосмотра.

Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»

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