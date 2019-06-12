Футбол
Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»Советский спорт 14:22
Защитник Краснодара Евгений Назаров продолжит карьеру в Теплице. Как сообщает официальный сайт чешского клуба, 22-летний игрок проведет сезон в аренде с правом последующего выкупа. Официально переход состоится после прохождения медосмотра.
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В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.
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Медведев вылетел с турнира в Штутгарте во втором круге
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Футбол
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Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал в видеообращении на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.
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Армия и оружие
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Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
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Политика
Соболь улетела в Германию, чтобы не участвовать в митингах оппозиции
Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь решила не выходить на несанкционированный митинг вместе со своими сторонниками и, проигнорировав празднование Дня России, улетела в немецкий город Бонн.
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Власти назвали бедными 7 процентов москвичей
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Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
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Вашингтон дал Украине ценный совет по подготовке к зиме
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Футбол
«Лион» подтвердил переход футболиста Менди в «Реал»
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Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
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Эксперты назвали разрушающий почки витамин
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Футбол
Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
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