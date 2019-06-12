Футбол
Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»Советский спорт вчера в 14:22
Защитник Краснодара Евгений Назаров продолжит карьеру в Теплице. Как сообщает официальный сайт чешского клуба, 22-летний игрок проведет сезон в аренде с правом последующего выкупа. Официально переход состоится после прохождения медосмотра.
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Происшествия
Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»
Обновлено вчера в 14:55
Авто
Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ
Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Политика
Парубий подписал закон об импичменте украинскому президенту
На Украине подписали закон об импичменте президенту. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 00:31
Политика
Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму
Певица отметила, что у нее уже сформирована предвыборная программа Российская певица Вика Цыганова заявила, что намерена баллотироваться в депутаты Государственной думы от Хабаровского края, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:09
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Гендиректор «Зенита» проведет серьезную беседу с Луневым
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что проведет серьезную беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в московском аэропорту, передает Sport24.
Обновлено вчера в 16:42
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Хавбек сборной Кипра оценил игру команды России
Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис оценил игру российской национальной команды, передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Технологии
Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы
Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия
Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Дело журналиста Голунова прекращают
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принято решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова от ответственности, пишет «Интерфакс».
Обновлено 11 июня в 10:35
Общество
После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армии
РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье
Учёные назвали витамин, разрушающий почки
Обновлено вчера в 23:06
Технологии
WhatsApp пригрозил пользователям судом
В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.
Обновлено 11 июня в 16:35
Экономика
Более половины жителей России покупают товары только по акциям
Доля россиян, которые приобретают товары по скидкам, возросла до 50,6%. Данные приводят эксперты исследовательской компании Ipsos Comcon по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Мужчина подрался с медведицей из-за собаки
Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:41
Здоровье
Ученые назвали страшные последствия употребления кофе
В мире по потреблению кофе лидируют северные страны. Больше всех его пьют в Финляндии - почти десять килограммов зерен в год на человека.
Обновлено вчера в 02:49
Экономика
Чубайс предложил ввести в России новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено вчера в 21:10