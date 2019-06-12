Футбол

Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»Советский спорт вчера в 14:22

Защитник Краснодара Евгений Назаров продолжит карьеру в Теплице. Как сообщает официальный сайт чешского клуба, 22-летний игрок проведет сезон в аренде с правом последующего выкупа. Официально переход состоится после прохождения медосмотра.
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Молодой защитник «Краснодара» уезжает в Чехию

Газета.Ruвчера в 15:00

22-летний Назаров перейдет из «Краснодара» в чешский «Теплице»

Sports.ruвчера в 15:50

Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»

Советский спортвчера в 14:22

«Теплице» арендует защитника «Краснодара» Назарова

Sport24.ruвчера в 13:35

Источник: хавбек «Краснодара» Назаров может перейти в чешский клуб

Чемпионатвчера в 13:26

СМИ: Назаров может перейти из «Краснодара» в «Теплице»

Спорт-Экспрессвчера в 13:01

СМИ: Защитник «Краснодара» продолжит карьеру в Чехии

Матч ТВвчера в 14:40
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Происшествия

Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции

Обновлено вчера в 19:14
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»

Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

Обновлено вчера в 14:55
Авто

Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене

Обновлено вчера в 14:48
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ

Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Политика

Парубий подписал закон об импичменте украинскому президенту

На Украине подписали закон об импичменте президенту. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 00:31
Политика

Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Певица отметила, что у нее уже сформирована предвыборная программа Российская певица Вика Цыганова заявила, что намерена баллотироваться в депутаты Государственной думы от Хабаровского края, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:09
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:16
Футбол

Гендиректор «Зенита» проведет серьезную беседу с Луневым

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что проведет серьезную беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в московском аэропорту, передает Sport24.
Обновлено вчера в 16:42
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Хавбек сборной Кипра оценил игру команды России

Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис оценил игру российской национальной команды, передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Технологии

Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы

Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика

«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия

Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Дело журналиста Голунова прекращают

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принято решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова от ответственности, пишет «Интерфакс».
Обновлено 11 июня в 10:35
Общество

После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов

Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армии

РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений

В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье

Учёные назвали витамин, разрушающий почки

Обновлено вчера в 23:06
Технологии

WhatsApp пригрозил пользователям судом

В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.
Обновлено 11 июня в 16:35
Экономика

Более половины жителей России покупают товары только по акциям

Доля россиян, которые приобретают товары по скидкам, возросла до 50,6%. Данные приводят эксперты исследовательской компании Ipsos Comcon по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Мужчина подрался с медведицей из-за собаки

Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Экономика

Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»

Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:41
Здоровье

Ученые назвали страшные последствия употребления кофе

В мире по потреблению кофе лидируют северные страны. Больше всех его пьют в Финляндии - почти десять килограммов зерен в год на человека.
Обновлено вчера в 02:49
Экономика

Чубайс предложил ввести в России новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью беспилотников

Обновлено вчера в 21:10
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