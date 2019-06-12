Футбол
Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»Советский спорт вчера в 14:22
Защитник Краснодара Евгений Назаров продолжит карьеру в Теплице. Как сообщает официальный сайт чешского клуба, 22-летний игрок проведет сезон в аренде с правом последующего выкупа. Официально переход состоится после прохождения медосмотра.
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Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
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ФСБ России пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Калужской области.
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Пассажира United Airlines едва не стошнило от поданного на борту обеда
Пассажира авиакомпании United Airlines «чуть не вырвало», когда он обнаружил плесень на обеде, подаваемом на борту самолета.
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Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
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По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
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Три российских фотографа претендуют на премию Андрея Стенина
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Общество
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Российские вузы начнут выдавать выпускникам электронные дипломы
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
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