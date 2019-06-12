Футбол

Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»Советский спорт 14:22

2 фото
Защитник Краснодара Евгений Назаров продолжит карьеру в Теплице. Как сообщает официальный сайт чешского клуба, 22-летний игрок проведет сезон в аренде с правом последующего выкупа. Официально переход состоится после прохождения медосмотра.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Молодой защитник «Краснодара» уезжает в Чехию

Газета.Ru15:00

СМИ: Защитник «Краснодара» продолжит карьеру в Чехии

Матч ТВ14:40

Источник: хавбек «Краснодара» Назаров может перейти в чешский клуб

Чемпионат13:26

«Теплице» арендует защитника «Краснодара» Назарова

Sport24.ru13:35

Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»

Советский спорт14:22

СМИ: Назаров может перейти из «Краснодара» в «Теплице»

Спорт-Экспресс13:01

22-летний Назаров перейдет из «Краснодара» в чешский «Теплице»

Sports.ru15:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку

Обновлено в 12:34
Происшествия

Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом

В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео

Обновлено в 10:19
Происшествия

Голунова освободили от ответственности и сняли обвинения

Журналист Иван Голунов, задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, освобожден от ответственности в связи с недоказанностью вины.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева «вернулась» к Оскару Кучере

Обновлено в 16:44
Общество

WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных

Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес

Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне

Обновлено в 12:33
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Происшествия

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково

Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Футбол

Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено в 17:05
Политика

Соболь улетела в Германию, чтобы не участвовать в митингах оппозиции

Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь решила не выходить на несанкционированный митинг вместе со своими сторонниками и, проигнорировав празднование Дня России, улетела в немецкий город Бонн.
Обновлено в 14:26
Футбол

В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:15
Кино

В сеть попали снимки с Трисс и Вильгефорцем из сериала «Ведьмак» от Netflix

Произошла утечка фотографий со съемочной площадки сериала «Ведьмак» от Netflix.
Обновлено в 14:37
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Политика

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Обновлено в 16:20
Политика

Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Политика

Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»

США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Самолёт вернулся в Шереметьево из-за неисправности на борту

Обновлено в 18:58
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Политика

США расширили санкционный список по Ирану

Министерство финансов США расширило санкционный список по Ирану.
Обновлено в 10:45
Авто

Первые рендеры нового Kia Sorento появились в Сети

Шпионские снимки нового поколения корейского кроссовера, на основе которых дизайнеры изобразили предстоящий Kia Sorento, появились в Сети ранее.
Обновлено в 06:58
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество

В День России в Кремле вручили госпремии ученым и деятелям искусства

В Кремле в День России по традиции вручили госпремии ученым и деятелям искусства.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие

Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа

Власти Израиля объявили о закрытии рыболовной зоны сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.
Обновлено в 16:41
Здоровье

Названы 4 продукта, которые негативно «отражаются» на лице

Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.
Обновлено в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное