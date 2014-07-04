Футбол
Защитник Хуммельс официально стал игроком дортмундской «Боруссии»Sport24.ru вчера в 16:11
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе в команду защитника «Баварии» Матса Хуммельса. 30-летний футболист вернулся в команду, за которую он выступал с 2008 по 2016 год.
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Общество
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Хабиб готовится к бою с Порье: «Тяжело в учении»
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил 35 миллионов евро за Ракитича
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Обновлено вчера в 18:14
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В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Абэ заявил о неизбежности реформы ВТО
Абэ подчеркнул, что реформа ВТО неизбежна.
Обновлено в 03:02
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Эксперты сказали, зачем срочно избавлять от долларов
На сегодняшний день, по мнению экспертов, у доллара есть пять основных причин, чтобы ослабеть.
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Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
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Обновлено 27 июня в 10:34
Политика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+
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Обновлено в 03:24
Музыка
Известный музыкант и композитор скончался в Кемерове
В Кемерове прощаются с известным композитором и музыкантом Евгением Качалиным.
Обновлено в 01:15
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
В Иркутской области прорвало дамбу на реке
В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено вчера в 09:32
Политика
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Обновлено вчера в 13:34
Политика
Трамп договорился: США не будут вводить пошлины на товары из Китая
Вашингтон не будет накладывать новые пошлины на китайские товары, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 03:19
Политика
Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено вчера в 09:33
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Исполнительный директор компании Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) официально подтвердил, что Xiaomi Mi CC9 станет первым смартфоном компании, в котором будет представлена новая функции редактирования фотографий.
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Месси впервые спел гимн перед матчем сборной Аргентины
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки впервые спел гимн за всё время выступлений за национальную сборную.
Обновлено в 01:56
Гаджеты
Раскрыт внешний вид увеличенного Samsung Galaxy Note 10
Судя по снимкам и сообщению источника, старшая модель в линейке будет называться не Galaxy Note 10 Pro, как предполагалось ранее, а именно Galaxy Note 10+.
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Космос
Тайны сверхмассивных черных дыр: ученые расшифровывают их историю
За последние несколько десятков лет сверхмощные черные дыры, в миллиарды раз более мощные, чем Солнце, учеными обнаружены в пределах 800 миллионов лет после Большого взрыва.
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