Футбол
Защитник Хуммельс официально стал игроком дортмундской «Боруссии»Sport24.ru вчера в 16:11
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе в команду защитника «Баварии» Матса Хуммельса. 30-летний футболист вернулся в команду, за которую он выступал с 2008 по 2016 год.
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Политика
Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы
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Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
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Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено вчера в 16:35
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Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ромы» Аквилани завершил карьеру
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления
Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:22
Автоспорт
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Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
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Политика
Минюст признал работу фонда «Свободная Россия» нежелательной
Фонд «Свободная Россия» включили в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Транспорт
Паводок в Иркутской области затопил федеральную трассу «Сибирь»
Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» с 18.00 (13.00 мск) 28 июня закрыто до особого распоряжения.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Политика
Си Цзиньпин рассказал, какие вопросы собирается обсудить с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что собирается обсудить коренные вопросы двусторонних отношений.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено вчера в 03:07
Музыка
Барабанщик трибьют-группы Korn пережил инсульт во время концерта
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии»
Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
«Аэрофлот» намерен закупить еще 100 самолетов Sukhoi Superjet
Гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил о готовности авиаперевозчика заключить в текущем году контракт на покупку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ
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Обновлено вчера в 19:21
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено вчера в 17:41
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
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Происшествия
Движение поездов по направлению Москва-Петербург восстановлено
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Происшествия
В России ужесточили наказания для пьяных водителей
За ДТП с погибшим водитель может получить до 12 лет тюрьмы, это на 7 лет больше, чем раньше.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36