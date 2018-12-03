Футбол

Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас может перейти в «Спартак»
Чемпионат
03 декабря в 00:58

Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас входит в сферу интересов «Спартака», утверждает Globo Esporte. По информации бразильского издания, москвичи готовы заплатить за игрока € 7 млн. «Флуминенсе» открыт для переговоров.
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