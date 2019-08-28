Футбол

Онлайн Тамбов.руОнлайн Тамбов.руЗащитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА

Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.
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Дмитрий Селюк
Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.
— Дмитрий СелюкРБК 05:00

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