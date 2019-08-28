Футбол
Онлайн Тамбов.руЗащитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА
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Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.
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Газета.Ru вчера в 21:21
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На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка
Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на улице Минской в Москве, сообщили в столичном управлении госавтоинспекции.
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Прокуратура проверит больницы Нижнего Тагила после увольнения хирургов
Прокуратура проверит больницы Нижнего Тагила после увольнения хирургов.
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Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
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Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
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SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.
РИА Новости вчера в 18:29
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
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Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
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X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08
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США открыли в своем посольстве в Колумбии отдел по делам Венесуэлы
Госдепартамент США объявил в среду об открытии в американском посольстве в Колумбии временного "дипломатического офиса" - отдела по делам Венесуэлы.
ТАСС 10:58
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Названа причина освобождения Вышинского
Предполагалось, что главный редактор РИА Новости Украина примет участие в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «33 на 33», но позднее стало известно, что Вышинский отказался от обмена.
Lenta.ru 07:45
Футбол
«Барселона» может представить Неймара в четверг
"Барселона" представит нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в качестве игрока команды 29 августа.
Газета.Ru 11:30
Происшествия
Число погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до трех
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся стены здания в Новосибирске.
ТАСС 06:02
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
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США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.
РБК 08:46
Армия и оружие
Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений
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Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
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Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
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В России появится новый бюджетный кроссовер Geely SX11
Китайская компания запустит в нашей стране продажи нового компактного кроссовера Geely SX11 уже до конца текущего года.
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Лера Кудрявцева потеряла сознание на «Новой волне»
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Ан-2 совершил жесткую посадку в поле под Курском
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РИА Новости 11:00
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В Татарстане на автотрассу совершили посадку 14 военных самолётов
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Общество
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В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
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Вратарь Кэм Уорд завершил карьеру. Он провел 14 сезонов в НХЛ
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