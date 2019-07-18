Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил о переходе защитника барселонского «Эспаньола» Марио Эрмосо. Как сообщает официальный сайт «Атлетико», соглашение между клубом и футболистом рассчитано до лета 2024 года. Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешёл в «Эспаньол» в 2017 году.

Армия и оружие M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Политика Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Политика Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.

Политика Иран захватил иностранный нефтяной танкер Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV.

Политика Матвиенко пообещала отмену роуминга с Белоруссией в сентябре Россия и Белоруссия могут договориться об отмене роуминга уже к сентябрю 2019 года.

Экономика Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло Идея отмены льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в Минфин она пока официально не поступала, и нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Авто Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.

Армия и оружие США свернули программы по борьбе с оружием массового поражения США свернули ряд программ, направленных на предотвращение терактов с применением оружия массового поражения.

Технологии «Триколор» займется производством сериалов и запустит онлайн-кинотеатр Крупнейший российский оператор платного телевидения "Триколор" приступил к формированию собственной экосистемы сервисов, в рамках которой займется производством киносериалов и запустит онлайн-кинотеатр, говорится в сообщении оператора.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Происшествия Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.

Происшествия В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.

Технологии Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.

Политика Детские поликлиники Петербурга станут «бережливыми» к концу года К концу года «бережливыми» станут 35 взрослых медицинских заведений и все детские поликлиники.

Музыка Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".

Происшествия Пассажир упал на рельсы «красной» ветки московского метро "На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.

Кино Хавьер Бардем может сыграть Тритона в экранизации «Русалочки» Испанский актер Хавьер Бардем ведет переговоры о съемках в ремейке диснеевской "Русалочки" в роли Тритона, отца главной героини, сообщает Variety.

Кино Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.

Футбол Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.

Общество Instagram перестал показывать лайки Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами, сообщает портал TechCrunch.

Недвижимость Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.