Футбол
«Атлетико» приобрёл воспитанника «Реала» ЭрмосоRT на русском 09:43
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил о переходе защитника барселонского «Эспаньола» Марио Эрмосо. Как сообщает официальный сайт «Атлетико», соглашение между клубом и футболистом рассчитано до лета 2024 года. Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешёл в «Эспаньол» в 2017 году.
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