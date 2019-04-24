Футбол
Защитник «Динамо» считает, что его команда способна обыграть «Зенит»Невские Новости вчера в 23:30
Тони Шунич уверен, что в РПЛ все реально и можно второй раз за сезон обыграть сине-бело-голубых. По словам Шунича, в Российской Премьер-лиге нет соперников, которых невозможно обыграть. Правда, игрок отметил, что у петербуржцев очень сильная команда, и они заслуженно лидируют в турнирной таблице.
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В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка
В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
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Технологии
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Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
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У 39 красноярцев нашли рак во время диспансеризации
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира 2019 года.
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