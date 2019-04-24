Защитник «Динамо» считает, что его команда способна обыграть «Зенит»Невские Новости вчера в 23:30

Тони Шунич уверен, что в РПЛ все реально и можно второй раз за сезон обыграть сине-бело-голубых. По словам Шунича, в Российской Премьер-лиге нет соперников, которых невозможно обыграть. Правда, игрок отметил, что у петербуржцев очень сильная команда, и они заслуженно лидируют в турнирной таблице.

Защитник «Динамо» считает, что его команда способна обыграть «Зенит»

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Общество Промышленный памятник конструктивизма в Петербурге продают на Avito В Санкт-Петербурге выставлено на продажу здание канатного цеха с водонапорной башней, построенное в стиле конструктивизма в 1929—1930 годах по проекту архитектора Якова Чернихова.

Политика Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Политика Генпрокурор Украины заявил, что Януковича ждут с конвоем и наручниками Генеральная прокуратура Украины ждет возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича для вручения ему нового обвинения по делу о расстреле митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в 2014 году, сообщил в среду украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.

Происшествия Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.

Политика Украина отметила смену тона России по задержанным морякам Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.

Происшествия Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.

Общество В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.

Армия и оружие Россия призвала НАТО отказаться от военной активности возле ее границ Россия призывает НАТО прекратить военную активность у ее границ для снижения напряженности, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.

Общество Похолодание придет в Москву на Пасху Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".

Шоу-бизнес Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.

Происшествия Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.

Политика Парубий поставил условие для голосования по его отставке Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".

Политика Ким Чен Ын рассказал о давней мечте побывать в России Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен приёмом в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Происшествия ФСБ задержала двух членов банды Басаева Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.

Общество В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии.

Экономика Россия заняла второе место в Европе по объему ввода ТЦ В 2018 году Россия заняла второе место в Центральной и Восточной Европе по объему построенных торговых площадей с показателем 483 тыс. кв. м, уступив Турции, где было введено 525 тыс. кв. м. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Армия и оружие Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Общество Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.

Здоровье Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.