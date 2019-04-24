Футбол
Защитник «Динамо» считает, что его команда способна обыграть «Зенит»Невские Новости вчера в 23:30
Тони Шунич уверен, что в РПЛ все реально и можно второй раз за сезон обыграть сине-бело-голубых. По словам Шунича, в Российской Премьер-лиге нет соперников, которых невозможно обыграть. Правда, игрок отметил, что у петербуржцев очень сильная команда, и они заслуженно лидируют в турнирной таблице.
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