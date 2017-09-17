Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»РИА Новости 02:03

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен". В настоящий момент Алвес выступает в составе национальной сборной на Кубке Америки, который проходит в Бразилии.

Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

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