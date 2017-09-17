Футбол
Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»РИА Новости 02:03
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен". В настоящий момент Алвес выступает в составе национальной сборной на Кубке Америки, который проходит в Бразилии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:12, Вашингтон
Футбол
Интервью: «Овертайм» с Геннадием Орловым
Г. Орлов ― Ваня, вы правильно заметили.
Обновлено 20 июня в 10:54
Происшествия
Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек
Утром 23 июня в Приморском крае произошел еще один пожар — на этот раз во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
По «танку» с нескольких километров: кадры первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника»
«Звезда» публикует кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) – новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.
Обновлено в 01:00
Политика
Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Кузбассе частный дом загорелся после удара молнии
Молния ударила в частный двухквартирный дом, и после этого начался пожар, сообщили очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Западные эксперты рассказали, почему Россия пытается уйти от обвала доллара
Западные эксперты поведали, почему Россия пытается снизить свою зависимость от доллара и увеличивает свой золотовалютный фонд, пишет «ПолитРоссия».
Обновлено в 01:34
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Съемочная группа телеканала «Россия 24» подверглась нападению со стороны националистов в Тбилиси.
Обновлено вчера в 09:08
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
По итогам драфта-2019 команды НХЛ выбрали 28 российских хоккеистов.
Обновлено вчера в 18:30
Технологии
В тюрьмах США запретили учебники по программированию
Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Единоборства
Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи
Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC.
Обновлено в 01:16
Авто
В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено 21 июня в 22:22
Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено вчера в 20:16
Шоу-бизнес
Бари Алибасов записал первое видеообращение после выписки
Обновлено вчера в 11:15
Авто
Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные иномарки в России.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
МИД Грузии: опасность для туристов из-за событий в Тбилиси отсутствует
В грузинском внешнеполитическом ведомстве заверили, что акции протеста в центре Тбилиси не представляют угрозы иностранным туристам, в том числе российским.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области
Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveko.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Политика
Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии
Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи
В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика
Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить ее отца
Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила освободить ее отца.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Соловьев назвал цинизмом заявление Зеленского о мире
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о мире и назвал его циничным.
Обновлено в 00:03
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
США обнародовали план по развитию Палестины
Отмечается, что данный план предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в данном государстве за десять лет.
Обновлено вчера в 12:50