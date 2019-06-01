Футбол
Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжкиВести.Ru 11:55
Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:27, Вашингтон
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
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Обновлено в 02:22
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Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
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ПАСЕ отклонила украинские поправки в резолюцию о возвращении России
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи возросло до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 16:02
Экономика
Минстрой РФ допускает введение рассрочки пополнения эскроу-счетов
Минстрой РФ допускает введение поэтапного пополнения эскроу-счетов, сообщил в ходе заседания коллегии министерства в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Обновлено в 11:50
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Олимпиада-2026 пройдет в Италии
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Культура
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Кино
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В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
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Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
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Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
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Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 18:06
Общество
Новгородский подрядчик заасфальтировал Береговую всего за три дня
Что касается оплаты, представитель подрядчика заметил, что заработанных денег хватает впритык.
Обновлено в 16:00
Здоровье
До одного из районов Карелии еще не добрались клещи
Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 административных территориях республики, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.
Обновлено в 08:59
Здоровье
Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии
Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим
Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.
Обновлено в 15:31
Политика
Грузия изменит систему парламентских выборов
Власти Грузии согласились на требования протестующих изменить систему выборов в национальный парламент, сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Кино
Стало известно, кто заменит Киану Ривза в новой «Матрице»
Уточняется, что съемки над фильмом начнутся в Чикаго в 2020 году. Ранее сообщалось, что сестры Вачовски снимут новую "Матрицу".
Обновлено в 15:35
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено в 10:45
Футбол
«Монако» собирается продать Фабрегаса
Французский "Монако" планирует расстаться с полузащитником Сеском Фабрегасом, сообщает France Football.
Обновлено в 17:56
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Космос
Илон Маск рассказал, когда начнётся продажа билетов на Марс
Обновлено в 01:47
Наука
Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах
Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
Обновлено в 06:38
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Общество
Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами
Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.
Обновлено в 17:05