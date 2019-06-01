Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжкиВести.Ru 11:55

Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Футбол «Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга» Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.

Политика ПАСЕ отклонила украинские поправки в резолюцию о возвращении России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила более 200 внесенных Украиной поправок в резолюцию по восстановлению делегации России.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи возросло до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Экономика Минстрой РФ допускает введение рассрочки пополнения эскроу-счетов Минстрой РФ допускает введение поэтапного пополнения эскроу-счетов, сообщил в ходе заседания коллегии министерства в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Спорт Олимпиада-2026 пройдет в Италии Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.

Общество Европа готовится к «адской жаре» Европа готовится к "адской жаре", которая ожидается в середине этой недели.

Кино Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.

Политика Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.

Экономика Минтранс предложил повысить тариф «Платона» Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).

Общество Новгородский подрядчик заасфальтировал Береговую всего за три дня Что касается оплаты, представитель подрядчика заметил, что заработанных денег хватает впритык.

Здоровье До одного из районов Карелии еще не добрались клещи Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 административных территориях республики, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Здоровье Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.

Шоу-бизнес Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.

Политика Грузия изменит систему парламентских выборов Власти Грузии согласились на требования протестующих изменить систему выборов в национальный парламент, сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.

Кино Стало известно, кто заменит Киану Ривза в новой «Матрице» Уточняется, что съемки над фильмом начнутся в Чикаго в 2020 году. Ранее сообщалось, что сестры Вачовски снимут новую "Матрицу".

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Технологии МТС изменила логотип впервые за 13 лет МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Футбол «Монако» собирается продать Фабрегаса Французский "Монако" планирует расстаться с полузащитником Сеском Фабрегасом, сообщает France Football.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.

Технологии Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.

Наука Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.

Космос 10 вариантов будущего через тысячу лет Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.