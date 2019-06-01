Футбол
Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжкиВести.Ru 11:55
Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:58, Вашингтон
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Политика
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Политика
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МТС изменил логотип впервые за 13 лет
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