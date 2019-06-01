Футбол

Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжкиВести.Ru вчера в 11:55

Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.
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Георгий Щенников
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского ЦСКА и сборной России. Трёхкратный чемпион России по футболу, трёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России.
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