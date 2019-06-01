Футбол
Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжкиВести.Ru вчера в 11:55
Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.
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В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
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Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
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Футбол
Тунис и Ангола сыграли вничью на Кубке африканских наций
В матче первого тура группового этапа Кубка африканский наций Тунис сыграл вничью с Анголой 1:1.
Обновлено вчера в 14:59
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Мэр Сочи вызвал «скорую» для пострадавших в ДТП с автобусом
Обновлено вчера в 15:06
Политика
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Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
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